VIRUS: Immobiliengesellschaft DIC Asset verschiebt Hauptversammlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Immobiliengesellschaft Dic Asset verschiebt ihre Hauptversammlung wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Aufgrund der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamts Frankfurt am Main zum Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern sowie zum Schutz der Teilnehmer wird die Hauptversammlung am 17. März nicht stattfinden, wie das Unternehmen am Samstag in Frankfurt mitteilte. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Die Ausschüttung der Dividende, über die die Aktionäre beim jährlichen Treffen abstimmen, verschiebt sich entsprechend./mis