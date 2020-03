VIRUS: In China sterben weitere 28 Menschen an Lungenkrankheit Covid-19

PEKING (dpa-AFX) - In China sind weitere 28 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen. Zudem kamen 99 neue Infektionen hinzu. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Samstag mitteilte, wurden sämtliche der neuen Todesopfer in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus ursprünglich in der Millionenmetropole Wuhan ausgebrochen war. Die Gesamtzahl der Toten seit Ausbruch von Covid-19 lag damit in China bei 3070. Laut der offiziellen Angaben haben sich bislang mehr als 80 000 Menschen auf dem chinesischen Festland mit dem Erreger infiziert, von denen über 55 000 geheilt wurden./jpt/DP/zb