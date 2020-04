VIRUS: In Luxemburg bleiben Schulen und Kitas bis 4. Mai geschlossen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Pandemie bleiben Luxemburgs Schulen, Kitas und auch die Universität länger geschlossen: Frühestens am 4. Mai solle der Betrieb wieder starten, teilte der luxemburgische Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstag mit. "Fast jeder hätte sich das anders gewünscht", sagte er. Die Verlängerung der Schließzeiten habe die Luxemburger Regierung in Absprache mit Gesundheitsexperten beschlossen. Schüler würden auch weiterhin mit Material versorgt, um lernen zu können.

In Luxemburg findet seit 16. März kein regulärer Schulbetrieb mehr statt. Zuletzt hatte die Regierung angekündigt, die Wieder-Öffnung der Einrichtungen nach Ende der Osterferien (19. April) zu planen. Da aber die Infektionszahlen weiter steigen, hat man sich zu einer Fristverlängerung entscheiden.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Luxemburg bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 630 000 auf 2319 gestiegen (Stand Mittwoch). Die Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 sind auf 29 gestiegen./rtt/DP/nas