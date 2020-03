VIRUS: Indien will wegen Corona-Pandemie Wanderarbeiter isolieren

NEU DELHI (dpa-AFX) - In Indien sollen Zehntausende Wanderarbeiter isoliert werden, um die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. Die Menschen haben sich zu Fuß auf den Weg aus Städten in ihre oft Hunderte Kilometer entfernten Heimatdörfer gemacht, nachdem sie wegen einer dreiwöchigen Ausgangssperre ihr Einkommen verloren. Sie waren auch plötzlich gestrandet, weil keine Züge und Busse mehr in Richtung ihrer Dörfer fahren. Indien ist nach China das bevölkerungsreichste Land.

Mit einer der größten Massenwanderung in Indiens jüngster Geschichte droht die Gefahr, dass sich das Virus bis in die entlegensten Orte verbreitet. Um dies zu verhindern, hat die Regierung am Sonntag die Bundesstaaten aufgefordert, die Grenzen zu schließen, zurückkehrende Tagelöhner zu versorgen und zu isolieren.

Außerdem hatte sich Indiens Premierminister Narendra Modi bei den armen Menschen entschuldigt, weil sie wegen der Ausgangssperre Notlagen erleiden. Er betonte, er habe im Kampf gegen das Coronavirus aber keine andere Wahl gehabt. Modis Regierung hatte vergangene Woche ein Rettungspaket für die 800 Millionen armen Menschen angekündet, das ihnen Essensrationen und Geld zusichern sollte. Viele Tagelöhner haben sich trotzdem auf den Weg in ihre Heimatdörfer gemacht.

Inzwischen gibt es in Indien nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 1000 bekannte Corona-Fälle, darunter 29 Tote. Gemessen an den 1,3 Milliarden Einwohnern im Land sind dies verhältnisweise wenig. Indien hat allerdings auch relativ wenig getestet./asg/DP/mis