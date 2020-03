VIRUS: Indonesien lässt keine Ausländer mehr einreisen

JAKARTA (dpa-AFX) - Indonesien verhängt im Kampf gegen das Coronavirus einen Einreise- und Durchreisestopp für Ausländer. Ausnahmen werde es für Diplomaten und andere offizielle Besucher sowie Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz geben, kündigte Außenminister Retno Marsudi am Dienstag an. Ab wann der Einreisestopp gilt, sagte er nicht. In dem südostasiatischen Inselstaat gibt es bislang 1414 bestätigte Fälle des Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Eine ähnliche Reisesperre haben auch andere Staaten eingeführt, darunter Australien, Neuseeland und Singapur.

Indonesien - besonders seine Ferieninsel Bali - ein beliebtes Ziel für Touristen. Am Dienstagabend sollten von Bali die letzten Rückholflüge der Bundesregierung für deutsche Urlauber starten. Am Freitag ist ein Flug von Jakarta nach Frankfurt/Main geplant, wie die deutsche Botschaft in Indonesien ankündigte./ath/DP/mis