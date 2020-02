VIRUS: Indonesische Zentralbank senkt Leitzins

JAKARTA (dpa-AFX) - Die indonesische Zentralbank setzt inmitten der Coronavirus-Krise ihren Zinssenkungskurs fort. Wie die Notenbank des größten islamischen Landes am Donnerstag in Jakarta mitteilte, sinkt der einwöchige Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent. Analysten hatten mehrheitlich mit der Reduzierung gerechnet. Es ist die erste Zinssenkung der Zentralbank in diesem Jahr, nach insgesamt vier solchen Schritten im Jahr 2019.

Indonesien reiht sich in eine Vielzahl von Zentralbanken im asiatischen Raum ein, die in den vergangenen Wochen ihre Zinssätze gesenkt haben. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise abgefedert oder diesen vorgebeugt werden. China ist nicht nur ein wichtiger Handelspartner vieler asiatischer Nachbarländer. Auch haben sich chinesische Touristen in vielen Ländern zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt. Wegen der Virus-Krise dürften die Tourismuseinnahmen sinken./bgf/jsl/mis