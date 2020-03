VIRUS/Industrie: Notfallfonds für kleinere Firmen unerlässlich

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts erheblicher wirtschaftlicher Folgen in der Corona-Krise hält die Industrie die Einrichtung eines Notfallfonds vor allem für kleine und mittlere Firmen für unerlässlich. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte am Dienstag in Berlin: "Unsere Unternehmen befinden sich auf rauer See. Es ist zu befürchten, dass Unternehmen zunehmend gezwungen werden, Produktion zu unterbrechen." Damit steige das Risiko, dass ganze Wertschöpfungsketten reißen.

Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Stützung der Wirtschaft seien wichtige Rettungsanker. "Die Einrichtung eines Notfallfonds ist ein unerlässlicher Bestandteil. Der Fonds kann besonders kleineren Unternehmen in Situationen helfen, in denen Notfallkredite von Banken aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich sind." Es komme nun darauf an, dass entsprechende Mittel schnell zur Verfügung stünden. "Es muss praktikabel sein, sie unbürokratisch abzurufen."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte in der Coronavirus-Krise weitere Hilfen für die Wirtschaft angekündigt. Neben der Ausweitung der Kurzarbeit und unbegrenzten Liquiditätshilfen werde die Regierung "präzise Instrumente entwickeln, mit denen wir gezielt den Branchen helfen, denen die Aufträge wegbrechen oder die durch die Schutzmaßnahmen stark beeinträchtigt werden", sagte Scholz dem "Handelsblatt". Er arbeite an einem Notfallfonds, der sich an kleinere und mittelständische Unternehmen richte./hoe/DP/mis