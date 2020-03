VIRUS/Iran: Präsident Ruhani will Corona-Krisenstab persönlich leiten

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise im Iran soll Medienangaben zufolge zur Chefsache werden. Präsident Hassan Ruhani will demnach persönlich die Leitung des Krisenstabs übernehmen. Der Vorschlag komme direkt vom obersten Führer, Ajatollah Ali Chamenei, nach einer Krisensitzung von Regierungsvertretern und Abgeordneten, wie die Nachrichtenagentur Isna am Mittwoch berichtete. Bislang lag die Verantwortung für den Kampf gegen das Virus beim Gesundheitsministerium.

Nach Angaben des Präsidialamts sollen auch die Streitkräfte in den Kampf gegen die Virus-Ausbreitung verstärkt eingebunden werden. In erster Linie sollen sie in einigen Provinzen mobile Krankenhäuser errichten. Im Notfall sollen auch Hotels und überdachte Sporthallen als Kliniken für die mit Sars-CoV-2 infizierten Patienten genutzt werden.

Die Corona-Krise hat den Iran kurz vor dem persischen Neujahr am 20. März stark getroffen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Dienstag hat sich die Zahl der Toten auf 291 erhöht, die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen im Land ist auf 8042 gestiegen. 2731 Patienten seien unterdessen geheilt aus den Krankenhäusern entlassen worden. Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran wo sich nachweislich über 2100 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert haben./str/fmb/DP/zb