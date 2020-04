VIRUS: Irans Parlamentspräsident positiv auf Corona getestet

TEHERAN (dpa-AFX) - Iran Parlamentspräsident Ali Laridschani ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 62-Jährige befinde sich derzeit in Quarantäne und sei unter medizinischer Aufsicht, wie die Nachrichtenagentur Isna am Donnerstag berichtete. Das Parlament bestätigte dies. Laridschani gehört zu den einflussreichsten Politikern der islamischen Republik. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums hat sich die Zahl der Corona-Toten in Iran auf 3160 erhöht, die der Infizierten auf über 50 000. Fast 4000 der Infizierten sollen in einem kritischen Zustand sein./str/fmb/DP/nas