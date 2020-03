VIRUS: Jost streicht Jahresprognose und überdenkt Dividendenvorschlag

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke streicht wegen der Auswirkungen der Corona-Krise seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Auch eine zuverlässige Aktualisierung der Vorhersage sei unter den sich rasant ändernden Umständen nicht möglich, hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung. Eine neue Prognose werde erstellt, "sobald dies möglich ist".

Den Dividendenvorschlag will Jost zudem überdenken. Eigentlich sollen die Aktionäre 0,80 Euro je Anteilschein erhalten, was schon deutlich weniger ist als die 1,10 Euro aus dem Vorjahr. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der sehr dynamischen Entwicklung überprüfe der Vorstand "die Angemessenheit des Dividendenvorschlags", hieß es in der Mitteilung weiter.

Die eigentlich für den 7. Mai vorgesehene Hautversammlung sagte Jost ab. Ein neuer Termin werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Die am 18. Februar veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 bestätigte Jost nun./he