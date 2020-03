VIRUS/Kalayci: Zahl der Corona-Infektionen auf 13 gestiegen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Berlin ist auf 13 gestiegen. Das sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci in der Fragestunde des Abgeordnetenhauses am Donnerstag. Am Mittwochabend waren es neun bekannt gewordene Fälle.

"Wir müssen davon ausgehen, dass wir noch weitere Fälle haben werden", sagte Kalayci. Das Tempo der Ausbreitung könne aber niemand vorhersagen. "Auf eines sollten wir uns einstellen, dass das Thema Coronavirus uns einige Jahre beschäftigen könnte", sagte die Gesundheitssenatorin bei der Plenarsitzung. In Berlin seien sechs Untersuchungsstellen zum Abklären möglicher Infektionsfälle geplant, die Ärzte und Krankenhäuser entlasten sollten. Die Charité habe am Dienstag den Anfang gemacht. Die weiteren Standorte stünden inzwischen fest. Was fehle, sei Schutzkleidung, räumte Kalayci ein. "Da ist tatsächlich ein Mangel." Berlin arbeite aber daran, hier Abhilfe zu schaffen./ah/DP/eas