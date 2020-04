VIRUS/Kampf gegen Coronavirus: Reiseverbot über Ostern in Litauen

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen sind am Freitagabend verschärfte Ausgangsbeschränkungen über die Osterfeiertage in Kraft getreten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Auf Anordnung der Regierung in Vilnius darf bis einschließlich Montagabend niemand ohne zwingenden Grund in andere Städte und Gemeinden außerhalb des eigenen Wohnsitzes reisen. Polizei und Armee kontrollieren die Einhaltung des Verbots. Landesweit wurden dazu nach Polizeiangaben rund 300 Kontrollpunkte eingerichtet.

Die Regierung will damit vor allem die traditionellen Familienbesuche während der Osterfeiertage verhindern, zu denen die knapp 3 Millionen Litauer jedes Jahr kreuz und quer durch das baltische EU-Land fahren. Ausgenommen sind etwa Wege zum Arbeitsplatz. Auch wer anderswo eine Zweitwohnung besitzt, dürfe seine Heimatgemeinde verlassen und innerhalb des katholisch geprägten Ostseestaates reisen.

Litauen hat bislang 1026 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 23 Todesfälle verzeichnet. Die Regierung in Vilnius hat angesichts der Corona-Pandemie den Notstand ausgerufen und das Land bis zum 27. April unter Quarantäne gestellt. Seit Freitag gilt zudem eine Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit.

Ministerpräsident Saulius Skvernelis hatte mehrfach betont, dass das Verhalten der Bevölkerung über die Feiertage entscheidend für mögliche Lockerungen der geltenden strengen Corona-Maßnahmen sei. Das Osterwochenende könnte ein "Wendepunkt" werden, nach dem bei einer stabilen Situation eine schrittweise Rückkehr zur Normalität erfolgen könnte, sagte er der Agentur BNS. Dazu wolle die Regierung in der kommenden Woche einen Vier-Phasen-Plan vorlegen./awe/DP/stk