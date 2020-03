VIRUS/Karliczek: Entwicklung von Impfstoff braucht Zeit

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zur Geduld gemahnt. "Überall arbeiten die Forscherinnen und Forscher mit allem Hochdruck daran. Wir sind mit ihnen in einem engen Austausch, aber die Entwicklung braucht ihre Zeit", sagte sie der "Passauer Neuen Presse" (Mittwoch). Es gebe bei der Entwicklung von Medikamenten hohe Sicherheitsstandards. "Soweit wir es verantworten können, beschleunigen wir die Verfahren." Das Robert Koch-Institut rechnet derzeit mit einem Impfstoff frühestens nächsten Frühling. Karliczek arbeitet derzeit selbst von zu Hause aus. Sie hatte in der vergangenen Woche an einer Veranstaltung teilgenommen, bei der ein Teilnehmer im Nachhinein positiv auf das Virus getestet worden war./zeh/DP/zb