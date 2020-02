VIRUS: Kasinos in Macao dürfen wieder öffnen

MACAO (dpa-AFX)- Nach einer zweiwöchigen Zwangspause wegen des Coronavirus Sars-CoV-2 dürfen die Kasinos im Glücksspiel-Eldorado Macao bald wieder öffnen. Wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion am Montag mitteilte, sollen die Kasinos ab Donnerstag wieder schrittweise den Betrieb aufnehmen dürfen. Mit der Schließung der Kasinos hatte die Stadt vorübergehend seine wichtigste Einnahmequelle verloren. Die Umsätze der Glücksspielindustrie in der ehemaligen portugiesischen Enklave sind größer als in Las Vegas. Vor allem viele Chinesen reisen über die Grenze nach Macao, um dort zu spielen. Portugal gab Macao 1999 an China zurück. Seither wird das Territorium wie Hongkong nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" unter chinesischer Souveränität autonom in seinen eigenen Grenzen regiert./jpt/DP/jha