VIRUS/Kinderhilfswerk: Mehr Geld für Kinder von Hartz-IV-Beziehern

BERLIN (dpa-AFX) - Der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder sollte nach Ansicht des Deutschen Kinderhilfswerk angesichts der Corona-Krise um 100 Euro aufgestockt werden. Die von der Bundesregierung bisher auf den Weg gebrachten finanziellen Unterstützungsleistungen für Familien mit Kindern seien ein Schritt in die richtige Richtung, sagte Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes am Donnerstag. Sie müssten aber ausgeweitet werden, denn sie könnten Armut an vielen Stellen nicht verhindern. Die Aufstockung um 100 Euro für Kinder und Jugendliche sei zumindest so lange notwendig, wie Schulen und Kitas geschlossen sind.

Der Anteil von unter 18-Jährigen in sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften lag Ende 2019 nach Angaben des Kinderhilfswerk bei 33,9 Prozent - etwas mehr als im gleichen Zeitraum 2018 (33,4 Prozent). Die absolute Zahl der Betroffenen ist allerdings gesunken - Ende 2019 waren es 1 878 373 (2019: 1 961 052). Das liegt daran, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften insgesamt zurückgegangen ist./krk/DP/mis