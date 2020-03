VIRUS: Kitas in Hamburg bleiben wegen Corona länger geschlossen

HAMBURG (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bleiben die Kitas in Hamburg bis zum 19. April geschlossen. Diese Entscheidung teilte ein Sprecher der Sozialbehörde am Donnerstag mit. Am Mittwoch war bereits die Schließung der Schulen bis zum 19. April beschlossen worden./let/DP/mis