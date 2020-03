VIRUS: Klöckner und Scheuer informieren über Corona-Auswirkungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf den Verkehr, die Landwirtschaft und die Supermärkte in Deutschland. Über die aktuelle Lage wollen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag (13.30) in Berlin informieren. Dabei soll es um die Situation im Personen- und Güterverkehr sowie bei Lieferketten gehen - hier wirken sich auch Reisebeschränkungen an den deutschen Grenzen aus. Viele Supermärkte müssen mit höherer Nachfrage nach bestimmten Produkten zurechtkommen. In der Landwirtschaft drohen Engpässe bei Erntehelfern./sam/DP/fba