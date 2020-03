VIRUS/Koalition: Änderung bei Artenschutz und Umweltverträglichkeit prüfen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-roten Koalitionsspitzen wollen Änderungen im Artenschutzrecht und bei den Vorschriften zur Umweltverträglichkeit von Infrastrukturmaßnahmen prüfen. Das geht aus den Eckpunkten zur Planungsbeschleunigung hervor, auf die sich der Koalitionsausschuss am frühen Montagmorgen geeinigt hat. So seien die artenschutzrechtlichen Anforderungen eine Herausforderung, bei deren Erfüllung bei Bauträgern und Behörden teils große Unsicherheiten bestünden. "Standardisierungen und Vollzugshinweise würden die Prüfung des Artenschutz im Rahmen der Zulassungsverfahren daher wesentlich erleichtern", heißt es in dem Papier.

Geprüft werden sollen auch Änderungen bei den Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfungen. Die bestehenden Verwaltungsvorschriften seien veraltet, sie sollten an den aktuellen Stand des Gesetzes und der Rechtssprechung angepasst werden. Zudem sollten in diesem Zusammenhang zentrale Internetportale zur Verbesserung der Information und der Beteiligung der Öffentlichkeit genutzt werden.