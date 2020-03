VIRUS: Koalition will Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben sich auf einen umfangreichen Maßnahmenkatalog zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrs- und Digitalbereich geeinigt. Die Koalition wolle ihre Anstrengungen in diesen Bereichen "verstärken und weitere Beschleunigungspotenziale noch in dieser Legislaturperiode heben", heißt es in einem 14-seitigen Papier, auf das sich der Koalitionsausschuss am Montagmorgen einigte. Gemeinsam mit den Ländern soll zudem überprüft werden, wie etwa Gerichtsverfahren gestrafft und effektiver gemacht werden können.

So wird die Bundesregierung aufgerufen, bis Juli den Entwurf für ein Investitionsbeschleunigungsgesetz zu beschließen. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Herbst abgeschlossen sein. Zudem soll die Regierung bis zur Sommerpause einen Vorschlag zur Umsetzung entsprechender Maßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich vorlegen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird aufgefordert, regelmäßig mit den Regierungschefs der Länder über die Schritte zur Planungsbeschleunigung so sprechen, "damit auch alle Beschleunigungspotenziale umgesetzt werden", heißt es in dem Papier. Zudem soll die Bundesregierung auf die EU-Kommission einwirken, damit diese Vorschläge zur Vereinfachung des EU-Planungsrechts vorlegt.

In einer fünfseitigen Anlage listet der Koalitionsausschuss Eckpunkte auf, mit denen die Planung beschleunigt werden soll. So sollen zum schnelleren Ausbau der digitalen Infrastruktur die Genehmigungsvoraussetzungen und Verfahrensvorgaben beim Glasfaserausbau reduziert werden. Damit ausreichend Mobilfunkmasten errichtet werden können, wird vorgeschlagen, prioritär auf Grundstücke und Liegenschaften der öffentlichen Hand zurückzugreifen.

Um das Mobilfunknetz an den Verkehrswegen besser auszubauen, will die Koalition geltende gesetzliche Mindestabstände von Mobilfunkstandorten an Autobahnen und Bundesstraßen streichen, damit die Betreiber nicht mehr auf private Grundstücke zurückgreifen müssen. Geprüft werden soll, ob Brücken und Schilderbrücken an Autobahnen und Bundesstraßen verstärkt für den Ausbau des Mobilfunknetzes genutzt werden können./bk/rm/bw/had/DP/zb