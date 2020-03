VIRUS: Konsumgüterkonzern Beiersdorf verschiebt Hauptversammmlung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt. Die ursprünglich am 29. April geplante Veranstaltung findet demnach nicht statt, ein neuer Termin soll zeitnah festgelegt werden, teilte das Dax -Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit.

Beiersdorf habe sich in Anbetracht der zunehmenden weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte zu diesem Schritt entschieden, hieß es weiter. Im Hinblick auf den neuen Termin der Hauptversammlung soll auch der weitere Verlauf der Infektionswelle berücksichtigt werden. Die Gesundheit der Aktionäre und Mitarbeiter habe für das Unternehmen oberste Priorität. Zahlreiche weitere Konzerne wie die Deutsche Telekom, Daimler oder Merck hatten ihre Aktionärstreffen wegen der Coronavirus-Krise bereits ebenfalls verschoben./eas/mis