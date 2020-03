VIRUS/Kreise: Bayern will Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen untersagen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen laut Insidern zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Zuvor hatte die "Augsburger Allgemeine" berichtet./ctt/DP/stw