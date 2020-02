VIRUS/Kreise: China denkt über Rettungspaket für Fluglinien nach

PEKING (dpa-AFX) - China will Kreisen zufolge seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluglinien unter die Arme greifen. Dabei könne es um direkte Geldspritzen oder angeordnete Fusionen gehen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. So könnten zum Beispiel große, staatliche kontrollierte Fluglinien kleinere schlucken. Kredite zu übernehmen oder günstige Leasing-Konditionen könnten als Maßnahmen ebenso in Betracht kommen. Aktuell seien die Gespräche am Laufen und es sei noch keine Entscheidung gefallen, wie ein Rettungspaket für die Fluglinien aussehen könnte. Die Flugindustrie ist besonders hart von den Folgen des Virus betroffen. Viele internationale Fluglinien haben ihr Angebot nach China stark eingeschränkt oder vorübergehend ganz eingestellt./stk/zb