VIRUS/Kretschmer: Reflexion statt Panik notwendig

BERLIN (dpa-AFX) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus in Deutschland für ein maßvolles Vorgehen und Präventionsmaßnahmen ausgesprochen. "Bei Corona gilt es, Maß zu halten", sagte Kretschmer am Montag vor einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Berlin. Er war gefragt worden, ob sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) öffentlich stärker als bisher zur Coronakrise äußern sollte. Hinter den Kulissen müsse die medizinische Versorgung weiter gestärkt werden - "aber wir dürfen keine Panik verströmen", sagte Kretschmer.

Absage von Großveranstaltungen müssten in jedem Einzelfall entschieden werden, sagte der Ministerpräsident zum Rat von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern möglichst abzusagen. In den vergangenen Wochen sei Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung betrieben worden, die Regierung habe aufgeklärt und auch drastische Maßnahmen erklärt. "Jetzt sehen wir, wie die Bevölkerung ein Stück weit auch in Panik gerät. Regale sind leergekauft. Ich denke, wir brauchen jetzt eine Phase (...) der Reflexion", mahnte Kretschmer.

Das Coronavirus sei ansteckend, deswegen müsse seine Verbreitung aufgehalten werden, betonte Kretschmer. "Aber das gesellschaftliche Leben darf nicht erlahmen." Nötig sei "eine vernünftige Art von Prävention"./bk/DP/nas