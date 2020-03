Virus-Krise verunsichert Europas Börsen - Dax schwankt stark

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Kursrutsch zum Wochenanfang haben sich Anleger wegen der Virus-Krise weiter stark verunsichert gezeigt.

Kursgewinne zum Handelsauftakt bröckelten im Handelsverlauf am Dienstag schnell wieder ab. "Dass selbst die Zinssenkungen und Konjunkturspritzen weltweit die Panik nicht stoppen können, sagt fast alles über die aktuelle Stimmung auf dem Börsenparkett", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Es gab starke Kursschwankungen. So bewegte sich der Dax zwischen einem anfänglichen Plus von 4,6 Prozent und einem Minus von bis zu 3,6 Prozent. Am Mittag trat der Index auf der Stelle bei 8.740 Punkten. Der EuroStoxx50 zeigte sich um 0,4 Prozent fester bei 2459 Zählern.

Um dem Kursverfall entgegenzutreten, stoppten die ersten Börsen Wetten auf Kursverluste. So untersagte Frankreich für Dienstag Leerverkäufe von 92 Aktien, wie die Finanzaufsicht AMF am Morgen mitteilte. Die belgische Finanzaufsicht verbot ebenfalls für Dienstag Leerverkäufe von mehr als einem Dutzend Papieren, um einen "ungeordneten Kursverfall" zu verhindern. Die Deutsche Börse bekräftigte dagegen, kein Leerverkaufsverbot zu planen.

Mit Leerverkäufen wetten Anleger auf den Kursverfall einer Aktie. Dabei verkaufen sie Wertpapiere, die sie sich zuvor gegen eine Gebühr leihen. Sinkt der Preis bis zum Rückgabe-Datum, können sie sich billiger mit den Titeln eindecken und streichen die Differenz ein. Steigt der Kurs dagegen, droht den Leerverkäufern ein Verlust.

ERSTE BÖRSE SCHLIESST

Als erste Börse weltweit schloss die philippinische Börse wegen des Coronavirus. Um die Sicherheit der Händler zu gewährleisten, werde der Handel an der Börse in Manila auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, teilten die Behörden mit. In Deutschland hat die Frankfurter Börse die Präsenzpflicht für die sogenannten Spezialisten im Börsensaal bereits vergangene Woche aufgehoben. Der weit überwiegende Teil des Handels findet aber ohnehin über das elektronische Handelssystem Xetra statt. Bereits am Montag hatte sich die Börse trotz der starken Kursbewegungen gegen eine Aussetzung des Börsenhandels ausgesprochen. Trotz der Zinssenkungen und Geldspritzen großer Notenbanken hatten Börsenanleger zum Wochenanfang weltweit panikartig die Flucht ergriffen.

Selbst Gold, das in Krisenzeiten in der Regel als "sicherer Hafen" gefragt ist, gab am Dienstag weiter nach. Mittlerweile werde alles verkauft, weil die Liquidität an einigen Finanzmärkten wegen des hohen Grades an Unsicherheit zu sinken beginne, sagten Experten. Der Dollar machte dagegen verlorenen Boden wieder gut. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, stieg 0,5 Prozent auf 98,602 Punkte.

Das Robert-Koch-Institut geht mittlerweile von einer mehrjährigen Dauer der weltweiten Corona-Infektionen aus. Auch Einschränkungen der Staaten im Kampf gegen die Pandemie könnten laut den Experten im Extremfall bis zu zwei Jahre in Kraft bleiben müssen. Vor diesem Hintergrund könne kein Investor derzeit den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Krise kennen und so auch keinen halbwegs fairen Preis für die Unternehmen ermitteln, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

VW IM FOKUS

Bei den Einzelwerten stand Volkswagen im Fokus. Als erster Konzern in Deutschland stoppt VW wegen der Coronavirus-Krise seine Produktion weitgehend. VW-Aktien schwankten zwischen einem Kursverlust von bis zu 4,8 Prozent und Kursgewinnen von bis zu 6,3 Prozent.

Zu den klaren Gewinnern gehörten dagegen erneut die Aktien des Medizintechnikunternehmens Drägerwerk, die um bis zu 13,7 Prozent nach oben schnellten. Das Unternehmen stellt unter anderem die derzeit dringend benötigten Beatmungsgeräte her. Die Aktien waren zuletzt stark gefragt und hatten allein am Montag zeitweise zwei Drittel zugelegt.