VIRUS: Künftig täglich 'ARD extra' zum Coronavirus geplant

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Coronavirus-Krise nimmt die ARD zur besten Sendezeit eine tägliche Schwerpunktsendung zur Pandemie ins Programm. "Wir werden jeden Tag um 20.15 Uhr nach der "Tagesschau" eine vertiefende Sendung anschließen, die auf die jeweilige Nachrichtenlage dann eingehen kann und einen Hintergrund bieten kann, den Sie in einem reinen Nachrichtenformat wie der 20-Uhr-Tagesschau nicht bieten können", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres am Dienstag. "Sprich: In Gesprächen mit Experten, mit Politikern zu sagen: "Das vertiefen wir jetzt mal, was wir gerade gehört haben. Erklärungen zu geben." Die Federführung für dieses tägliche "ARD extra" solle jede Woche eine andere große Sendeanstalt übernehmen, um die Belastung unter den voraussichtlich ausgedünnten Redaktionen gerecht zu verteilen./bok/DP/nas