VIRUS: Kuwait verordnet Zwangsurlaub, 238 neue Fälle in Katar

KUWAIT STADT (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 hat Kuwait eine zweiwöchige Urlaubszeit für alle Angestellten angeordnet. Nach Angaben eines Regierungssprechers vom Mittwoch gilt die Anordnung für alle Staatsbediensteten und Angestellten im privaten Sektor. Auch der Besuch von Märkten, Cafés und Fitnessclubs sei verboten. Zudem teilte das Land mit, alle regulären Passagierflüge bis auf weiteres zu streichen.

In Katar stieg die Zahl der mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierten Menschen stark an. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass 238 neue Fälle registriert worden seien. Damit stieg die Zahl der Nachweise auf 262.

In Ägypten, wo bisher 60 Infektionen gemeldet wurden und wo ein deutscher Urlauber an Covid-19 verstarb, sind nun auch Gefängnisse vom Virus betroffen. Besuche in Gefängnissen wurden landesweit für zehn Tage lang ausgesetzt. Dies sei im "Interesse der öffentlichen Gesundheit", hieß es aus dem ägyptischen Innenministerium./sus/DP/fba