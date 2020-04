VIRUS/Leichter Anstieg: 327 Corona-Tote in Belgien

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Erstmals seit Tagen ist die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Belgien nur leicht gestiegen. Am Freitag starben nach Angaben des Krisencenters 327 Personen - das waren zwei mehr als am Vortag, wie Epidemiologe Emmanuel André am Samstag sagte. 219 von ihnen seien im Altenheim gestorben. 421 Corona-Patienten seien am Freitag in belgische Krankenhäuser eingeliefert worden, 418 hätten die Krankenhäuser verlassen können. Insgesamt sind in dem Land mit gut elf Millionen Einwohnern bisher 3346 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben./wim/DP/nas