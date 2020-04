VIRUS: Lettland will Ausnahmezustand verlängern

RIGA (dpa-AFX) - Lettlands Regierung will den landesweiten Ausnahmezustand wegen der Coronavirus-Pandemie um einen weiteren Monat bis Mitte Mai verlängern. Darauf hätten sich die Spitzen der regierenden Fünferkoalition geeinigt, sagte Ministerpräsident Krisjanis Karins nach einem Treffen am Montag in Riga. "Obwohl die Situation gegenwärtig unter Kontrolle ist, sind die Krise und die Pandemie noch nicht vorbei", sagte Karins der lettischen Nachrichtenagentur Leta zufolge. Vor der endgültigen Entscheidung bei einer für Dienstag angesetzten Kabinettssitzung soll noch die Meinung von Gesundheitsexperten eingeholt werden.

Lettland verzeichnete bislang 542 bestätigte Coronavirus-Infektionen und einen Todesfall. Während des Ausnahmezustands sind öffentliche Veranstaltungen untersagt, Schulen und Kindergärten geschlossen.

Einig seien die Koalitionspartner auch über eine weitere Verschiebung der Kommunalwahl in der Hauptstadt Riga, sagte Karins. Das lettische Parlament hatte im Februar den Stadtrat von Riga aufgelöst und damit den Weg für eine vorgezogene Kommunalwahl freigemacht. Damit endete ein monatelanger Machtkampf im Rathaus der rund 700 000 Einwohner zählenden Ostseemetropole./awe/DP/jha