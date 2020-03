VIRUS/Litauen: Hauptstadt Vilnius überwacht Corona-Vorschriften mit Drohnen

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen werden in der Hauptstadt Vilnius künftig Drohnen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus eingesetzt. Mit Hilfe der ferngesteuerten Fluggeräte soll überprüft werden, ob sich die Menschen in Grünanlagen und Spielplätzen an die Vorschriften halten und sich nicht zu nahe kommen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Ausgestattet seien die tagsüber zum Einsatz kommenden Drohnen mit Lautsprechern, um mit Durchsagen an die Regel zu erinnern - oder um die Polizei zu benachrichtigen.

Litauen verzeichnete bislang 484 bestätigte Coronavirus-Infektionen und sieben Todesfälle. Die Regierung in Vilnus hat den Notstand ausgerufen und das gesamte baltische EU-Land bis zum 13. April unter Quarantäne gestellt. Bis auf Apotheken und Lebensmittelmärkte sind alle Geschäfte geschlossen, der Schulbetrieb ist auf Fernunterricht umgestellt. Öffentliche Veranstaltungen sind untersagt und Ansammlungen von mehr als zwei Personen nicht mehr erlaubt./awe/DP/nas