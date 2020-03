VIRUS: Litauen ordnet verpflichtende Quarantäne für Rückkehrer an

VILNIUS (dpa-AFX) - Im Kampf gegen eine Ausbreitung Coronavirus hat Litauen eine neue Schutzvorkehrung getroffen. Auf Anordnung von Gesundheitsminister Aurelijus Veryga trat am Dienstag eine verpflichtende Quarantäne für Menschen in Kraft, die aus dem Ausland in das baltische EU-Land zurückkehren. Unabhängig davon, ob bei ihnen eine Infizierung mit Sars-CoV-2 festgestellt wurde oder nicht, müssen sich die Rückkehrer von nun an für zwei Wochen in einer kommunalen Einrichtung isolieren. Eine Selbstisolation zu Hause ist nicht mehr möglich.

Städte und Gemeinde sind der Anordnung zufolge angewiesen, geeignete Räumlichkeiten bereitzustellen und die Isolierten mit Lebensmitteln zu versorgen. Für den Schutz der Räumlichkeiten und der öffentlichen Ordnung ist die von Veryga geleitete staatliche Einsatzzentrale verantwortlich - sie wurde im Zuge des von der Regierung in Vilnius ausgerufenen Notstands eingerichtet. In Litauen gibt es bislang 187 bestätigte Coronavirus-Infektionen.

Die Entscheidung des Ministers, der in Litauen bereits wegen seines Krisenmanagements in die Kritik geraten ist, stieß auf Unverständnis unter Kommunalpolitikern. Die Entscheidung werde den Kampf gegen Covid-19 erheblich behindern, kritisierte der Bürgermeister der Hauptstadt Vilnius, Remigijus Simasius. Besonders die angeordnete Unterbringung von Patienten mit milden Symptomen führe zu einer Verschwendung von administrativen und medizinischen Ressourcen. Auch werde die Maßnahme Menschen dazu veranlassen, sich nicht auf das Virus testen zu lassen, schrieb Simasius auf Facebook ./awe/DP/mis