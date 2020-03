VIRUS/Maas: Rückholflüge in Corona-Krise besser europäisch abstimmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Länder sollten nach den Worten von Außenminister Heiko Maas die Rückholflüge für in der Corona-Krise im Ausland gestrandete Urlauber enger abstimmen. "Das kann man so koordinieren, dass man die Flüge auch öffnet, dort wo Platz ist, für die Staatsangehörigen anderer europäischer Staaten", sagte der SPD-Politiker vor einer Beratung der EU-Außenminister am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Das wolle man nun auf den Weg bringen, etwa über ein Register, in das jedes Land die Flüge eintrage. Bisher werde das bilateral abgestimmt. Auch beim Grenzmanagement oder bei der Versorgung mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung könne Europa "in Koordinationsfragen noch etwas zulegen", sagte Maas./ted/DP/mis