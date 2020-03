VIRUS: Macron will mit Trump über G7-Initiative sprechen

PARIS (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinem US-Kollegen Donald Trump über eine außerordentliche Initiative der G7-Gruppe sprechen. Die USA haben derzeit den Vorsitz des G7-Clubs der großen Wirtschaftsnationen. Spaltung führe in der Krise nicht weiter, sagte Macron am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache.

Macron sagte, er setze sich auch auf europäischer Ebene für eine starke Antwort ein. Es dürfe nicht zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise kommen. "Europa wird in organisierter, massiver Weise reagieren, um seine Wirtschaft zu schützen", sagte der Staatschef. Er äußerte dabei Zweifel, dass die bisherigen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) ausreichend seien./cb/DP/fba