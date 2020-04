VIRUS/Mailands Bürgermeister: Keine Modeschauen im Juni

ROM (dpa-AFX) - Die Mailänder Männermodemesse im Juni wird wegen der Corona-Krise ausfallen. Das kündigte der Bürgermeister der norditalienischen Stadt am Donnerstag an. "Nein, ich denke, ich kann eine Modewoche für Juni ausschließen", sagte Beppe Sala in Rom. "Die Mode-Unternehmen überlegen gerade, was sie im September machen können, aber für Juni erwarte ich nichts."

Die Mode-Präsentation für Männer war vom 20. bis 24. Juni in der Metropole in der Lombardei geplant, in der auch Marken wie Armani und Prada zu Hause sind. Die Region ist der Brennpunkt des Coronavirus-Ausbruchs in Italien und verzeichnet besonders viele Infizierte und Tote. Die nächste große Vorführung für Frauenmode, die Milano Moda Donna, steht im September an. Veranstalter ist die nationale Modekammer./alv/pky/DP/nas