VIRUS: Mehr Beatmungsgeräte für britische Covid-19-Lungenkranke

LONDON (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Covid-19-Lungenerkrankung stehen Großbritannien jetzt 8000 Beatmungsgeräte zur Verfügung. Weitere 5000 sollen in den kommenden Wochen hinzukommen, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in London. Dies sei durch die Zusammenarbeit mit privaten Kliniken und Herstellern außerhalb Großbritanniens gelungen. Noch vor Kurzem standen landesweit nur 5000 Geräte in den staatlichen Kliniken bereit - Großbritannien war damit fast ein Schlusslicht in Europa auf je 100 000 Einwohner berechnet.

Das Überleben vieler Covid-19-Patienten hängt während der Pandemie von diesen Geräten ab. Britische Mediziner hatten angesichts der Lage darauf hingewiesen, dass sie wie in Italien schon bald zwischen Leben und Tod entscheiden müssten - wer die größten Überlebenschancen habe, werde mit den Geräten versorgt. Der Regierung seien solche Anweisungen nicht bekannt, sagte der Sprecher. Insgesamt ist fraglich, ob die insgesamt 13 000 Geräte ausreichen werden./si/DP/men