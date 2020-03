VIRUS: Mehrere Schulen in Stockholm bleiben geschlossen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - In der Region Stockholm bleiben mehrere Schulen wegen des neuartigen Coronavirus vorübergehend geschlossen. Ein Gymnasium in der Gemeinde Danderyd im Norden der schwedischen Hauptstadt ließ nach Angaben der zuständigen Kommune am Freitag den Unterricht für seine etwa 1200 Schüler ausfallen, nachdem das Virus bei einem Elternteil festgestellt worden war und auch der betroffene Schüler Krankheitssymptome zeigte.

Zwei Bildungseinrichtungen einer Stiftung in der Ortschaft Djursholm blieben wegen bestätigter Infektionsfälle im Umfeld von Schülern nach übereinstimmenden Medienberichten ebenfalls dicht. Bereits am Donnerstag waren zwei andere Schulen in der Hauptstadtregion geschlossen worden, darunter jene von Prinzessin Estelle. Die schwedische Gesundheitsbehörde blieb jedoch bei ihrer Einschätzung, dass kein Grund für generelle Schulschließungen bestehe, wie der staatliche Epidemiologe Anders Tegnell am Freitag dem Sender SVT sagte.

Die Zahl der bestätigten Infektionen im Raum Stockholm hatte sich am Donnerstag von 31 auf 59 fast verdoppelt. Schwedenweit gibt es bisher fast 100 bestätigte Fälle. Gestorben ist an dem Virus bislang keiner in Skandinavien./trs/DP/jha