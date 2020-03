VIRUS: Mehrheit fühlt sich gut über Corona-Epidemie informiert

BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland fühlt sich gut über die Corona-Krise informiert. So fühlen sich die meisten etwa gut darüber aufgeklärt, wie sich eine Infektion mit dem Coronavirus vermeiden lässt, wie eine Umfrage der Krankenkasse Barmer ergeben hat, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Die Befragung erfolgte bereits vom 9. bis 13. März.

Knapp jeder Dritte nahm in dem Zeitraum Corona als eine Bedrohung wahr. 59 Prozent der Befragten fühlten sich laut der Umfrage voll oder weitestgehend über die Regeln zur Vermeidung von Ansteckungen informiert. Jeder Fünfte wünscht sich einen Test auch ohne konkreten Verdacht.

Barmer-Chef Christoph Straub sagte, gegen Sorge und gefährliche Unbekümmertheit könne nur sehr gute und nachhaltige Aufklärung helfen. Die Bevölkerung stehe dem Virus nicht machtlos gegenüber./bw/DP/zb