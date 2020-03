VIRUS: Merkel empfiehlt Lächeln statt Handschlag zur Begrüßung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat empfohlen, wegen der Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus vorübergehend möglichst auf den Handschlag als Begrüßungsritual zu verzichten. "Dafür eine Sekunde länger in die Augen gucken und lächeln, und nicht schon mit der Hand beim Nächsten sein, ist auch eine gute Möglichkeit", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, dass es ihm selbst zwar schwer falle, auf den Handschlag zu verzichten. "Das ist bei uns tief drin kulturell, das ist auch gut, das ist eine schöne Geste. Aber vielleicht ist jetzt mal ein Zeitraum, wo wir das etwas reduzieren, (...) bis wir durch sind."/mfi/DP/jha