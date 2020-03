VIRUS: Merkel sieht Folgen der Corona-Krise als noch nicht abschätzbar an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stimmt die Bürger darauf ein, dass die Ausmaße der Corona-Krise noch nicht absehbar sind. Noch sei unbekannt, was für Immunitäten in der Bevölkerung aufgebaut werden, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. "Wir wissen nicht richtig: Wie temperaturabhängig ist die Infektionsrate?" Im Vergleich zur Finanzkrise 2008 gelte: "Wir müssen mit viel mehr Unbekannten noch agieren, deshalb ist die Situation schon noch eine andere." Die Kanzlerin mahnte: "Aber wie in allen solchen Krisensituationen ist Besonnenheit und Entschlossenheit richtig."

Wichtig seien Liquiditätszusagen etwa an kleine und mittlere Unternehmen. An diesem Freitag würden Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekannt geben, ob und wie solche Finanzhilfen noch einmal verstärkt würden. Etwa mit Hotels und Gaststätten seien auch andere Bereiche betroffen als in der Finanzkrise. Aber das Wirtschaftsleben sei fragil. Dies abzusichern "kann nur durch Koordinierung und internationales Handeln erfolgen"./bw/sam/bk/rm/mfi/sk/hoe/DP/jha