VIRUS: Merkel telefoniert mit Polens Regierungschef wegen Corona

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wegen der Coronakrise telefoniert und dabei auch die Probleme an der deutsch-polnischen Grenze erörtert. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag weiter mitteilte, "wird die polnische Regierung neue Verfahren einführen und ist zuversichtlich, auf diese Weise die Staus an der Grenze abbauen zu können".

Beide tauschten sich den Abgaben zufolge auch über die jeweiligen Maßnahmen ihrer Länder aus. Thema waren auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Beide Regierungschefs waren sich demnach über die große Bedeutung eines funktionierenden Binnenmarkts einig./rm/DP/nas