VIRUS/Merkel zu Corona-'Hamsterkäufen': Maß und Mitte richtige Antwort

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts von "Hamsterkäufen" in der Corona-Epidemie zu "Maß und Mitte" aufgerufen. Merkel sagte am Mittwoch in Berlin, dass man eine bestimmte Bevorratung habe, sei auch durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durchaus empfohlen. Sie fügte aber hinzu: "Auch hier ist Maß und Mitte die richtige Antwort."

Die Verbreitung des Coronavirus in Deutschland hat Verbraucher zu "Hamsterkäufen" getrieben. Bilder aus Supermärkten zeigen leergeräumte Regale - haltbare Lebensmittel, Toilettenpapier, Reinigungstücher und Desinfektionsmittel werden stark nachgefragt.