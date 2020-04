VIRUS/Merz: Keine Eurobonds für Probleme, die schon vor Corona da waren

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz hat das EU-Hilfspaket für von der Corona-Pandemie besonders betroffene Mitgliedsstaaten begrüßt. Zugleich lehnte er aber Corona-Bonds erneut entschieden ab. Merz sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Solidarität kann aber nicht darin bestehen, jetzt einfach mal schnell neue Finanzierungsquellen für Probleme zu erschließen, die schon vor der Corona-Krise bestanden haben. Deutschland hat nach der Finanzkrise seine Verschuldung wieder auf ein verträgliches und vertragskonformes Maß reduziert. Nur deshalb sind wir jetzt überhaupt in der Lage, unseren europäischen Freunden zu helfen. Aber eine solche Solidarität ist keine Einbahnstraße."

Merz argumentierte weiter: "Bei den Finanzinstrumenten müssen politische Verantwortung und Haftung beim Geldausgeben, Sie können auch sagen Einnahmen- und Ausgabenverantwortung, in einer Hand bleiben. Europäische Anleihen sind und bleiben deshalb die falsche Antwort, zumal sie sowohl nach dem EU-Vertrag als auch nach deutschem Verfassungsrecht nicht zulässig sind."

Die Inanspruchnahme des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der Europäischen Investitionsbank (EIB) und des Haushalts der EU "ist der richtige Weg". Und mit diesen Instrumenten habe die EU gezeigt, "dass sie in einer Situation, von der alle 27 Mitgliedsstaaten betroffen sind, und einige ganz besonders, zu gemeinsamer Kraftanstrengung und zu gemeinsamen Lösungen in der Lage ist". Er gehe im Übrigen "jetzt zunächst einmal davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Mittel ausreichen, um die Probleme einigermaßen gut zu lösen".

Mit Blick auf die Vorwürfe vor allem aus Italien, Deutschland sei in der Krise nicht solidarisch genug, sagte der frühere Unionsfraktionschef: "Schon die Einführung des Euro ist ein großer Akt der Solidarität für diese Länder gewesen. Denn sie sparen dadurch jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge an Zinsen für ihre Staatsverschuldungen." Mit den Hilfsprogrammen werde sich die europäische Solidarität erneut in dreistelliger Milliardenhöhe zeigen./rm/bk/DP/fba