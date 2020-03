VIRUS/Ministerium: Hilfen für Unternehmen schnell und in großem Umfang

BERLIN (dpa-AFX) - Die Banken und die staatliche Förderbank KfW wollen noch am Mittwoch genaue Details zu den geplanten Förderkrediten für Unternehmen in der Coronavirus-Krise veröffentlichen. Sie würden in die Lage versetzt, schnell und unbürokratisch Kredite zuzusagen, betonte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies am Mittwochmorgen in Berlin. Die Liquiditätsversorgung der Unternehmen sei enorm wichtig, das Programm werde rasch und in großem Volumen anlaufen.

Die Bundesregierung will in der Coronavirus-Krise Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Firmen müssen die Unterstützung über ihre Bank beantragen. So sollen Jobs und Firmen geschützt werden, denn viele Firmen geraten wegen der Coronavirus-Krise in Finanznöte - weil Aufträge wegbrechen oder es zu Liefer- und Produktionsengpässen kommt./tam/DP/jha