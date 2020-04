VIRUS: Moskaus Parks bleiben noch einen weiteren Monat geschlossen

MOSKAU (dpa-AFX) - In der russischen Hauptstadt Moskau bleiben Parks und Erholungszonen wegen der Corona-Krise bis Anfang Mai geschlossen. Ältere Menschen über 65 Jahre und Kranke sollen noch den ganzen Monat zu Hause bleiben, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag mit. Auf spezielle Genehmigungen etwa für den Weg in den Supermarkt oder zur Arbeit für die gesamte Moskauer Bevölkerung wolle man vorerst verzichten. Sollte sich die Lage in Moskau jedoch verschlechtern, wolle man weitere Maßnahmen ergreifen. Zuvor hatten Berichte über strengere Beschränkungen für Aufsehen gesorgt, wonach die Bürger nur noch mit einem speziellen QR-Code am Handy das Haus verlassen dürften. In Moskau leben Schätzungen zufolge mindestens 15 Millionen Menschen.

Kremlchef Wladimir Putin verlängerte als Maßnahme gegen die Ausbreitung des hochansteckenden Coronavirus die arbeitsfreie Woche, jetzt ist es ein Monat. Bis 30. April sollen die Menschen bei voller Lohnfortzahlung frei bekommen. In Russland gibt es immer mehr Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen. Am Donnerstag wurden landesweit mehr als 3500 Fälle registriert, die meisten davon in Moskau. Insgesamt sind bislang 30 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben./thc/DP/he