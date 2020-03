VIRUS: Nächste Woche EU-Videogipfel

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Der reguläre EU-Gipfel nächste Woche wird wegen des Coronavirus durch eine neuerliche Videokonferenz ersetzt. Dies teilten EU-Ratschef Charles Michel und Kanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend nach einer Schalte der EU-Staats- und Regierungschefs zur Coronakrise in separaten Pressekonferenzen mit. Ursprünglich war ein EU-Gipfel mit Präsenz aller 27 Staats-und Regierungschefs in Brüssel für kommenden Donnerstag und Freitag geplant. "Ich glaube, dass ist der allgemeinen Situation angemessen", sagte Merkel./vsr/DP/fba