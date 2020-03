VIRUS: Norma-Chef an Covid-19 erkrankt - Vorstandskollege übernimmt vorläufig

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Chef des Autozulieferers und Verbindungsspezialisten Norma Group , Michael Schneider, hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Derzeit könne er seine Tätigkeit nicht ausüben und sei in medizinischer Behandlung, teilte das Unternehmen am Dienstag im hessischen Maintal mit. Seine Aufgaben übernimmt nun der fürs Tagesgeschäft zuständige Vorstandskollege Friedrich Klein zusätzlich. Die Handlungsfähigkeit der Unternehmensleitung sei sichergestellt, hieß es. Die Auswirkungen der Pandemie insgesamt auf die Geschäftszahlen 2020 müssten noch ermittelt werden. Die Zahlen dürften aber voraussichtlich unter der zuletzt bekannten Markterwartung liegen. Am Mittwoch legt Norma die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor./men/mis