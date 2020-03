VIRUS: Norma unterbricht Produktion und will Dividende aussetzen

MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma reagiert auf die Viruskrise. So will der SDax -Konzern seinen Aktionären auf der Hauptversammlung vorschlagen, auf die Dividende für das Jahr 2019 zu verzichten, wie er am Mittwochabend mitteilte. Auf Tradegate zeigte sich die Aktie nach einem desaströsen Handelstag dennoch unbewegt.

Außerdem will Norma ab Anfang nächster Woche in den Regionen Europa, Nahost und Afrika sowie Amerika die Produktion in seinen Werken unterbrechen. Auch Asien-Pazifik kann betroffen sein.

Die Geschäftszahlen 2020 dürften unter der Markterwartung liegen, teilte Norma mit. Die Hauptversammlung verschiebt der Konzern vom 14. Mai auf den 30. Juni./fba/he