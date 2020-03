VIRUS: NRW verbietet wegen Corona-Krise Ansammlungen ab drei Personen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Zur Eindämmung des Coronavirus verbietet die nordrhein-westfälische Landesregierung Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit. Das teilte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag mit. Ausgenommen von dem Verbot sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen./dot/DP/he