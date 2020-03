VIRUS/NRW: Zahl der Corona-Infizierten steigt um mehr als 1000

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um mehr als 1000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium zählte am Freitag 11 523 bestätigte Infektionen (Stand 10.00 Uhr) und damit 1056 Fälle mehr als am Vortag zur gleichen Zeit. Zum Vergleich: von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen hatte sich die Zahl der Infizierten um 1046 erhöht. Die Zahl der Todesfälle stieg am Freitag im Vergleich zum Vortag um 10 auf 85.

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren nach Angaben des Ministeriums am Freitag 1150 Menschen (Stand 10.00 Uhr) mit dem Virus infiziert. Am Vortag waren es zur gleichen Zeit 1090. Die Zahl der Todesopfer stieg um 2 auf 29.

Die veröffentlichten Landeszahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Gesundheitsministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben./esa/DP/mis