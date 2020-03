VIRUS/Ökonom Schmieding: Hilfspakete federn wirtschaftlichen Absturz ab

HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts massiver Hilfsprogramme von Politik und Notenbanken sieht Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding gute Chancen für eine wirtschaftliche Erholung noch im laufenden Jahr. Zwar müsse man derzeit davon ausgehen, "dass zumindest für die Monate März bis Mai der Rückgang der Wirtschaftsleistung über das hinausgehen dürfte, was wir in der großen Finanzkrise 2008/2009 gesehen haben", sagte Schmieding am Montag in einer Telefonkonferenz. "Das ist ein für Friedenszeiten ziemlich einmaliger Schock für Angebot und Nachfrage."

Er gehe jedoch davon aus, dass die Hilfsprogramme verhindern werden, dass Arbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten dramatisch ansteigen werden. "Dann könnte und dürfte es in einigen Monaten zu einem Wiederaufschwung kommen", sagte Schmieding.

Innerhalb von zwei Jahren könnten die aktuellen wirtschaftlichen Verluste infolge der Corona-Pandemie aufgeholt sein. Nach dieser Einschätzung dürfte die Wirtschaftsleistung in Deutschland dann wieder "zu dem Niveau zurückkehren, das wir vor Beginn der Corona-Krise hatten". Für das laufende Jahr erwarten die Volkswirte der Privatbank Berenberg in den europäischen Ländern allerdings einen Wirtschaftseinbruch um die fünf Prozent./ben/DP/jkr