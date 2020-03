VIRUS: Ökonomen dämpfen Erwartungen an Notenbank-Eingriffe

FRANKFURT (dpa-AFX) - Volkswirte dämpfen die Erwartungen an eine mögliche Krisenintervention führender Notenbanken angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. "Anders als in der globalen Finanzkrise werden die Zentralbanken bei der Bekämpfung des wirtschaftlichen Schadens durch das Coronavirus nur wenig helfen können", erklärte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, auf Anfrage am Dienstag. Das größte wirtschaftliche Problem sei ein Zusammenbrechen globaler Wertschöpfungsketten und fehlendes Konsumentenvertrauen.

Ähnlich argumentierte der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater: "Die unmittelbaren wirtschaftlichen Probleme liegen in einem vorübergehenden gleichzeitigen Ausfall von Angebot und Nachfrage aufgrund eines von außen kommenden Schocks, und das weltweit. Dagegen können die Notenbanken direkt wenig tun." Es sei aber sehr wichtig, "dass sich dieser vorübergehende realwirtschaftliche Stress nicht ins Finanzsystem" übertrage und dann wieder die Konjunktur belaste.

Mit extrem niedrigen Zinsen und Anleihenkäufen versuchen Notenbanken seit Jahren die Konjunktur anzukurbeln. Angesicht neuer Verunsicherung infolge der Ausbreitung des Coronavirus bekundeten führende Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed, die Bank of Japan und die Europäische Zentralbank (EZB) grundsätzlich ihre Bereitschaft, notfalls stützend einzugreifen. "Wir sind bereit, bei Bedarf geeignete und gezielte Maßnahmen zu ergreifen, die den zugrundeliegenden Risiken angemessen sind", ließ EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Montagabend mitteilen./ben/mar/DP/jsl